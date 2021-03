C Gold, la sfida tra Saronno e Legnano scalda il secondo turno

Secondo appuntamento con il campionato di basket di C Gold, il massimo torneo a organizzazione regionale, che nel girone C vede impegnate le squadre del Varesotto e dell’Alto Milanese in un girone a otto formazioni.

Sabato 13 marzo il programma si apre a Basiglio alle 18,30: i padroni di casa di Milano3, nettamente battuti all’esordio dalla AZ Saronno, provano a fare lo sgambetto alla Esse Solar Gallarate. Gli uomini di coach Baroggi arrivano però all’appuntamento forti del successo nel primo turno nell’atteso derby con Legnano.

Gli Knights saranno impegnati proprio al Centro Ronchi di Saronno contro gli amaretti di Tato Grassi: i biancorossi dovranno fare a meno di una delle proprie punte di diamante, capitan Daniele Benzoni, out per almeno un mese e mezzo a causa di uno strappo muscolare. Palla a due in questo caso alle ore 19.

In serata, alle 21, proverà invece a rompere il ghiaccio la Baj Valceresio impegnata di nuovo in casa (il campo è quello di Malnate) contro la Expo Inox Mortara, altra formazione uscita sconfitta nel match inaugurale. I biancoverdi di coach Bianchi dovranno garantire una maggior produzione offensiva dopo i soli 56 punti segnati con il Sette Laghi.

A proposito dei gialloblu di Gazzada, la loro partita – il derby con l’Academy Conforama Varese – è stato rimandato per via di alcune positività riscontrate nel gruppo dei giovani biancorossi di coach Bizzozi.