Camminata in Rosa virutale per Karate Donna di Sacconago

In assenza della possibilità a causa delle limitazioni per la pandemia in corso di poter organizzare con buoni riscontri Karate Donna (istituita dal CSK Busto A dal 1989) e tutte le iniziative ad essa collegate; dal Trofeo Karate Donna ai convegni e alle iniziative indirizzate alla sicurezza e per sensibilizzare tutti uomini e donne sui temi di parità di generi il CSK ha partecipato alla Camminata Rosa, una manifestazione che da alcuni anni viene promossa da UISP Brescia e quest’anno ripresa dalla società Sinaghina.

Una cinquantina di donne del CSK hanno aderito all’iniziativa, che a causa delle ulteriori limitazioni degli ultimi giorni (arancione rinforzato) si sono riorganizzate prevalentemente individualmente o in micro gruppi nel pieno rispetto delle normative vigenti ma dandosi appuntamento virtuale e con indicazioni di orario (ore 10) e luoghi simbolo (Sacconago, un quartiere con le sue problematiche di periferia…) e con l’obbligo di inviare una foto con la maglia rosa dell’iniziativa.

Incroci a distanza ci sono stati presso le sedi del CSK, dalla nuova sede di Via Magenta 84, “La casa dello sport per tutti” ancora da inaugurare alle scuola Ada Negri e Pieve di Cadore ove è stata omaggiata la targa intitolata a Jairo (Guillen Vieira un bimbo che è volato in cielo a causa di un incidente stradale), ovviamente la Chiesa Vecchia e la Chiesa nuova di Sacconago, ma anche l’area del vecchio oratorio che aspetta sempre una destinazione decorosa.

Al parco dei marinai l’incontro tra la meno giovane dei praticanti del gruppo evergreen Gabriella con la maglia rosa dell’iniziativa e la giovane Cintura Rosa Alice Campionessa di Domani, giusto per ribadire le nostre linee guida, dallo sport al sociale.