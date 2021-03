Il comune di Besozzo propone un incontro online su Alda Merini e Coco Chanel

Venerdì 19 marzo alle ore 21.00 seconda serata organizzata dal Comune di Besozzo per la festa della donna, in diretta sulla pagina Facebook dal titolo “Donne del nostro tempo” in cui gli spettatori potranno intervenire con domande in diretta e commenti.

Ospite la giornalista e scrittrice Annarita Briganti che ci parlerà di due artiste che con il loro lavoro e la loro personalità hanno segnato la storia del ‘900: Alda Merini e Coco Chanel. L’intervista alla scrittrice sarà a cura di Barbara Bottazzi del blog Amanti dei libri e interverranno Silvia Sartorio assessore alla cultura e Martina Tagliabue, giovane rappresentante della Consulta Biblioteca.

Nel mese in cui la Merini, nata il 21 marzo 1931, avrebbe compiuto 90 in collaborazione con la consulta, ne celebra la ricorrenza con alcuni consigli di lettura e una serie di post pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram, mettendo a disposizione in prestito alcuni dei suoi testi.

Annarita Briganti è giornalista culturale per Repubblica e Donna Moderna, scrittrice, traduttrice, ama raccontare storie di grandi donne e i saggi di cui ci parlerà durante la serata sono Alda Merini “L’eroina del caos” (2019, tra i vincitori del Premio internazionale di letteratura Città di Como per la Saggistica, diventato anche uno spettacolo teatrale) e “Coco Chanel. Una donna del nostro tempo (Cairo, 2021)”.

La Briganti ci proporrà il suo sguardo originale sulla Merini “poeta” rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e d’ipocrisia. Due matrimoni, quattro figlie, e una guerra mondiale, ricoveri in manicomio, telefonate notturne, amori celebri e indimenticabili furori, cicche di sigaretta, scrittura, solitudini raccontata grazie ad affascinanti ricostruzioni dell’epoca e a molte interviste, ricco di sfumature e di dettagli.

La storia di ogni grande donna è la storia delle sue guerre. Quelle di Coco Chanel sono state almeno quattro: due conflitti mondiali, le battaglie sindacali degli anni Venti e Trenta, e la guerra contro i suoi fantasmi. Regina del jet-set intellettuale nella Parigi d’oro degli artisti, creatrice di uno stile immortale, diva delle sfilate internazionali, frequentatrice delle stanze del potere, amata da musicisti, poeti, aristocratici, forse in realtà Chanel ebbe due unici amici veri: le forbici d’argento che portava al collo, e i suoi libri.

I luoghi attraversati e i sentimenti vissuti fanno brillare gli eventi storici di luce propria, restituendoci la persona Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre le leggende e le polemiche, la sua forza oggi che, come mai prima, ne avvertiamo il bisogno. Per partecipare è possibile collegarsi semplicemente visitando la pagina Facebook del Comune di Besozzo, anche senza essere iscritti.

Per info sulle dirette: cultura@comune.besozzo.va.it