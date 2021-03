Il Concerto di Primavera in streaming con Musikademia dal teatro Sociale di Busto Arsizio

Prosegue la Stagione Sinfonica “alternativa” al Teatro Sociale curata da Musikademia, in collaborazione con Educarte, lo stesso teatro e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (ICMA), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e degli sponsor Studio Vabri Dottori Commercialisti, Fin-Cle Srl, Tethasolutions It Services Srl e Istituto Clinico San Carlo.

Nelle scorse settimane si sono svolte in teatro le prove e le registrazioni del The Spring String #konzert e che andrà in “scena” in due puntate venerdì 12 marzo e venerdì 19 marzo alle 20.30 sui canali social (Facebook e Youtube) di Musikademia in modalità première. Dietro le telecamere i ragazzi dell’ICMA Luca Casartelli, Gabriele Marelli e Michele Di Rienzo. Sul palco del Sociale l’Orchestra Alchimia, diretta dal M° Davide Bontempo.

In scena due opere inglesi del primo Novecento per orchestra d’archi: la Capriol Suite di Peter Warlock, composta nel 1926 rivisitando in chiave post romantica sei danze rinascimentali e la St. Paul’s Suite di Gustav Holst, composta nel 1912, dedicata alla scuola femminile di St. Paul della quale fu direttore dal 1905 al 1934 e ispirata alla musica popolare anglosassone.

«L’Orchestra Alchimia ha atteso un anno sperando, invano, di tornare sul palco del Teatro Sociale per un pubblico dal vivo, – racconta il presidente di Musikademia e direttore d’orchestra Davide Bontempo – ma in tempo di pandemia è necessario trovare vie alternative per la fruizione culturale. Durante le prove e registrazioni di questi giorni, ho avvertito tra i musicisti una certa gioia: anche se le mascherine nascondevano metà del loro viso, i loro occhi esprimevano una profonda emozione nel tornare a suonare insieme. Ma ci manca condividere la musica con il nostro pubblico».

«L’Assessorato alla Cultura sostiene con fermezza il suono della musica e le voci delle donne e degli uomini della musica nel loro intenso e appassionato sforzo contro il silenzio imposto dalla pandemia – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Grazie al loro impegno stiamo infatti riuscendo a far arrivare questo linguaggio artistico universale a tutti, sfruttando la tecnologia. In questo modo, teniamo alimentati gli animi desiderosi di continuare a nutrirsi di cultura e aperto e vivo un dialogo. La cultura dal vivo manca moltissimo e la sua privazione così protratta apre nuove ferite interiori. La speranza è di poter ritornare presto nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei, nei cinema. Nel frattempo però, è fondamentale non lasciare spazio al silenzio e al suo vuoto metafisico. E questi due nuovi appuntamenti con l’orchestra Musikademia certamente lo impediscono, portando nelle case il suono degli strumenti, con anche le immagini e i profumi e i colori del nostro Teatro Sociale».