Cuveglio, la minoranza: “Grande confusione sotto il cielo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma dei consiglieri comunali Nicolò Alagna, Maurizio Molinari e Matteo Rossi del gruppo “Cuveglio al Centro”



C’è molta confusione intorno all’ultima iniziativa dell’Amministrazione di Cuveglio su Piazza Mercato ed annesso parcheggio interrato.

Per questo motivo abbiamo richiesto formalmente il perché non si sia ancora provveduto a

pubblicare la proposta progettuale sui canali ufficiali del Comune. Inoltre, stiamo verificando se il parcheggio interrato sia frutto di una proposta dei cittadini o – come siamo persuasi – provenga invece dal primo cittadino e dai suoi collaboratori.

Crediamo che il miglior modo di fare chiarezza passi dal rendere pubblici e facilmente disponibili i documenti presentati in Regione.

Invece di diffondere confusi e contraddittori comunicati, il Sindaco dovrebbe attenersi ai fatti: e la proposta progettuale è uno di questi, il più importante.

Paglia, infatti, sembra non conoscere la richiesta che lui stesso ha firmato.

Come si può dichiarare “al momento nulla di deciso” quando si è firmata la proposta progettuale per richiedere i contributi e quest’ultima è oggetto di valutazione (punteggio e graduatoria finale)?

I bandi sono procedure complesse: vanno letti, compresi e, quando richiesto, spiegati con competenza ai cittadini. Una qualità che pare mancare a Paglia e a Prospettiva Popolare.

Riteniamo che una buona amministrazione sia quella che produce risultati utili per la comunità, ne soddisfi le esigenze e ne promuova lo sviluppo.

Tempo fa avevamo espresso dubbi sull’azione amministrativa di Paglia. Purtroppo i progetti del nuovo parco giochi inclusivo (la nostra mozione per bloccare il nuovo parco vista provinciale e riqualificare quelli esistenti è stata respinta l’8 marzo) e di Piazza Mercato ne sono una triste conferma.

A proposito del parco giochi, l’8 marzo il primo cittadino sosteneva in consiglio che il progetto: “risponde inoltre alle reali esigenze, non esiste infatti un’area dedicata di tal genere, e diventerà un piccolo e prezioso luogo di socializzazione e cultura”. Desolati, siamo d’accordo solo che si tratti di uno spazio ridotto.

Più avanti, Paglia si avventurava addirittura a definire il progetto come: “positivamente recepito dalla popolazione”.

Ma il Sindaco si riferiva realmente alla nostra comunità? Su cosa è basata questa ardita affermazione?

A noi, infatti, sembra l’esatto contrario.

In sintesi, la visione a corto raggio dell’ex sindaco di Duno appare come un’accozzaglia di progetti sconnessi e confusi per raccogliere facile consenso e guadagnare visibilità.

Cuveglio e i nostri cari concittadini meritano di meglio.

Nicolò Alagna, Maurizio Molinari e Matteo Rossi