Dantedì, Castellanza organizza un ciclo di eventi per ri-scoprire il poeta

Nel 2021 si celebrano i 700 anni della morte del sommo poeta fiorentino, Dante Alighieri, e la Biblioteca Civica di Castellanza organizza un ciclo di eventi per scoprire o ri-scoprire il poeta e il suo mondo.

«E’ un appuntamento istituzionale al quale ci corre l’obbligo ed il piacere di partecipare: celebrare un grande della letteratura internazionale.

La proposta della Biblioteca Civica di Castellanza – commenta l’amministrazione comunale – ha lo scopo di avvicinare tutti all’immensità di Dante, con umiltà e rispetto, proponendo brevi inviti di ascolto e lettura dalla Divina Commedia».

La prima occasione è il Dantedì, giovedì 25 marz0 2021, per tale giorno si propone una breve bibliografia, che sarà arricchita durante tutto l’anno, di testi critici dell’opera e di opere di narrativa intorno al personaggio di Dante. Per capire l’uomo e il letterato si inizia con alcuni cenni biografici e di contesto storico per poi ripercorrere la sua più grande opera presentando i personaggi più significativi, luoghi, fatti, accompagnati dai versi recitati. Il percorso immaginato è un viaggio di avvicinamento al contesto storico e letterario per approfondire la sua figura: personaggio umano e uomo politico, la sua spiritualità.

maggio: I personaggi

giugno: In viaggio con Dante

settembre: Dante nell’arte

ottobre/novembre: Dante e il suo tempo