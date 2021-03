Dieci chilometri con la biciclettina per portare un disegno al suo asilo di Inarzo

Voleva controllare che il suo asilo, la “scuolina” Ugo Bassi di Inarzo, fosse in ordine e lasciare un piccolo pensiero sul cancello chiuso. E così ha preso la sua biciclettina e, in tutta sicurezza e senza violare alcuna norma visto che stava facendo attività fisica col papà, ha portato un disegnino da appendere.

Ce lo racconta papà Roberto: “Mio figlio Matteo ha quasi 5 anni e ha percorso 10 km in bicicletta più altri 10 di ritorno (da Bregano ad Inarzo) per portare al suo asilo un disegno e un palloncino. E per controllare che tutto fosse a posto”.

Non è semplice per questi bimbi dover rinunciare alla socialità. Speriamo Matteo possa presto tornare dai compagni