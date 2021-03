Domenica arrivano i pizzoccheri con la Pro loco Marnate

Non ce la facevano a stare con le mani in mano e così, dopo aver dovuto rinunciare al tradizionale falò della Gioeübia e a tante, troppe occasioni per stare insieme a causa di questa pandemia, la Pro Loco Marnate ha deciso di impegnarsi per regalare una giornata di festa ai propri concittadini.

Domenica 7 marzo, infatti, i volontari si metteranno ai fornelli e cucineranno un buon piatto di pizzoccheri, che consegneranno nele case dei marnatesi che hanno prenotato il loro pranzo.

«Visto che non abbiamo potuto scaldare i nostri concittadini con il fuoco della Gioeübia, abbiamo deciso di farlo con un piatto calorico e gustoso – commenta il presidente Davide Pedrotti a nome di tutto il gruppo – abbiamo fatto numeri da record di prenotazioni, abbiamo dovuto fermare gli ordini il 1 marzo per limiti organizzativi, ma c’è stato un forte interesse. Domenica saremo impegnati tutta mattina per le consegne a domicilio e per il ritiro presso il Barloco aperto solo per asporto».

Certo, non sarà come pranzare tutti assieme alla festa del paese o in piazza Sant’Ilario, ma in un certo senso, ognuno nelle proprie case, i marnatesi si sentiranno più vicini grazie a questa simpatica iniziativa.

Ancora una volta, le associazioni locali fanno il possibile per abbracciare metaforicamente i loro concittadini, con impegno ed entusiasmo, come sempre.