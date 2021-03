Draghi: “Con l’accelerazione del piano vaccinale si intravede una via d’uscita non lontana”

«Ci troviamo di fronte ad un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte ma soprattutto il Governo, perché la pandemia non è sconfitta ma si intravede con l’accelerazione del piano dei vaccini una strategia d’uscita che non è lontana».

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in apertura della Conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”.

«Ringrazio ancora una volta i cittadini per la loro disciplina e la loro infinita pazienza – ha detto il premier -. Ringrazio studenti, famiglie e insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole. Gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, le forze armate, la protezione civile. Questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità ma il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono. In un solo anno il numero di italiani che vivono in povertà assoluta è aumentato di un milione».