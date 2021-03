Droga a domicilio a Busto e dintorni: arrestato uno spacciatore

Un 36enne di origini marocchine è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Busto Arsizio a conclusione di una serie di indagini iniziate nello scorso mese di luglio. L’uomo è considerato un “pony express” della droga perché specializzato nelle consegne a domicilio sia nella città di Busto sia nei comuni limitrofi.

La scorsa estate, un controllo stradale svolto da una pattuglia in via Foscolo aveva permesso di intercettare il 36enne che era stato trovato in possesso di vari tipi di stupefacente ma anche un ingente quantitativo di denaro contante occultato in un sottofondo della sua automobile. Nei mesi successivi gli investigatori hanno continuato a indagare sull’attività illecita del nordafricano venendo a capo della sua rete di affari e delle modalità di consegna della “merce” ai clienti.

Le prove raccolte dalla Polizia e vagliate dalla Procura della Repubblica hanno quindi portato all’ordinanza del GIP che ha disposto l’arresto del 36enne, avvenuto nella mattinata di lunedì 1° marzo. L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e trasportato al carcere di via Per Cassano: ora dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.