Due incontri per parlare di contraccezione con Layla Aps di Somma Lombardo

L’associazione Layla APS di Somma Lombardo organizza per le serate di venerdì 19 e 26 marzo, due video conferenze per trattare il tema della contraccezione tenuti dalla dottoressa Paola Baggiani, ostetrica e floriterapeuta.

Si tratta di due incontri per parlare di un argomento sempre attuale ed importante, con l’obiettivo di raggiungere varie fasce di età, dai più giovani ai più adulti, fornendo informazioni semplici, ma efficaci.

Gli argomenti trattati saranno di natura pratico-informativa e spazieranno dalla storia della contraccezione, per avere un’idea di come in passato si affrontava il controllo delle nascite, ad un approfondimento sulla fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile e maschile, che fa da preambolo per la serata successiva dove verranno presentati tutti i metodi contraccettivi.

Tutte le tematiche saranno spiegate in modo semplice e chiaro, poiché conoscere vuole dire poter fare la scelta giusta, con ampio spazio a domande e confronti. Venerdì 19 marzo si parlerà di storia della contraccezione, con accenni sulla fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile e maschile; venerdì 26 marzo, invece, si parlerà di contraccezione (metodi naturali, metodi di barriera, metodi ormonali, la spirale e la sterilizzazione).

Gli eventi si svolgeranno entrambi in modalità telematica, sulla piattaforma Google Meet, dalle 20 alle 22.

Per informazioni e per ricevere il link all’evento scrivere a info@progettolayla.it