Falso addetto spruzza un liquido in faccia alla vittima e la deruba

Si è presentato dicendo che doveva leggere i numeri del contatore dell’acqua, ma quando ha avuto di fronte la sua vittima designata le ha spruzzato un liquido e l’ha derubata.

È successo intorno a mezzogiorno a Samarate, in pieno centro. Il grave atto ha colpito un’anziana signora, residente in pieno centro, seppur in una viuzza un po’ defilata.

Il ladro, approfittando della paura della donna si è introdotto in casa ed è riuscito a portare via denaro contante e oro. Per fortuna il liquido si è rivelato completamente innocuo. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale caserma, dipendente dalla Compagnia di Busto Arsizio.