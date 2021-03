Fatturazione elettronica: lotta all’evasione e all’elusione fiscale

Uno dei compiti della fatturazione elettronica è contrastare sia l’evasione fiscale che l’elusione, due fenomeni veramente dilaganti nel nostro paese e a cui questa nuova modalità di emettere fattura cerca di mettere un freno. Tra i due fenomeni ci sono delle differenze sostanziali, ma stanno entrambe ad indicare l’atto di non pagare le tasse o pagarle solo in parte.

Evasione fiscale: cos’è

L’evasione fiscale si compone di una serie di comportamenti e pratiche che violano la legge e sono in grado di permettere la riduzione, non lecita del prelievo fiscale da parte dello Stato. In alcuni casi il prelievo fiscale, non solo si riduce, ma si annulla. Ci sono dei comportamenti tipici di colui che viene poi identificato come evasore fiscale:

mancata emissione di fatture e/o scontrini fiscali;

presentazione di una dichiarazione dei redditi incompleta

Ciò che pone rimedio o per lo meno cerca di far venire a galla questi comportamenti illeciti, sono gli accertamenti a seguito dei quali l’evasore viene sanzionato sia sul piano amministrativo che su quello legale. La sanzione sarà commisurata all’importo delle tasse che non sono state pagate fino a quel momento allo Stato.

L’evasione fiscale provoca danni allo Stato che non può incassare del denaro che dovrebbe riservare ai settori pubblici e alle opere per il miglioramento della nazione intera, ma può anche provocare dei problemi di ordine pubblico e delle guerriglie interne allo Stato stesso.

Inoltre l’evasione fiscale e l’ammanco di denaro nelle casse pubbliche portano all’aumento delle differenze tra gli strati poveri e quelli ricchi della nazione, per via dell’inasprirsi del deficit pubblico. Insomma un fenomeno che l’evasore ritiene riguardi solo lui, invece va a gravare su tutta la società e ad aumentare il divario che c’è tra persone povere e persone ricche.

Elusione fiscale VS evasione fiscale

L’elusione fiscale invece è un fenomeno leggermente differente, che in realtà sembrerebbe del tutto lecito, ma non lo è. L’elusione comporta atteggiamenti che formalmente rispettano le norme fiscali in vigore, ma consistono o in un abuso del diritto o operazione che non hanno sostanza economica al fine di ottenere vantaggi fiscali.

L’elusore fiscale comunque l’obiettivo di pagare meno tasse e se riesce, non pagarle affatto. In questo caso le sanzioni previste sono solo dal punto di vista amministrativo e sono applicate in proporzione all’importo che non è stato pagato allo Stato. Il metodo per raggiungere l’obiettivo è diverso, ma il danno provocato alla società è lo stesso.

La fatturazione elettronica per contrastare evasione ed elusione

La fatturazione elettronica oltre ad avere il compito di facilitare la tenuta dei conti per le partite IVA ha anche quello di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. Con la fatturazione elettronica il processo di invio, registrazione ed archiviazione delle fatture diviene estremamente semplice e lo stato è in grado di vigilare in linea diretta con l’operato delle partite IVA.

Le fatture elettroniche che vengono emesse, possono essere consegnate grazie al codice univoco, che fa in modo che il documento venga prima trasmesso al Sistema di Interscambio, che ne controlla l’esattezza e poi procede con l’invio all’Agenzia delle Entrate e al destinatario.

Ma l’aspetto della fatturazione elettronica che dovrebbe determinare la sua capacità di contrastare l’evasione e l’elusione è il suo essere obbligatoria per tutti i soggetti che hanno partita IVA fatte salve alcune eccezioni come coloro che aderiscono a regimi come quello dei minimi e il forfettario.

Fatturazione elettronica e la sua immaterialità

La fatturazione elettronica è molto simile a quella cartacea. La maggior differenza tra le due è la necessità di utilizzare un dispositivo con software in grado di leggere file XLM. La compilazione e l’invio devono essere telematici. Proprio l’assenza del cartaceo, insieme all’obbligo di pagamenti con metodi tracciabili è la caratteristica che contrasta lo scambio in assenza di fattura o scontrino fiscale.

L’utilizzo di metodi di pagamenti tracciabili, come bonifici o assegni puntano a contrastare i pagamenti a nero una delle maggiori fonti di evasione e di elusione fiscale.