Finti operai nei cimiteri della Valle Olona, sono ladri di rame

Si fingono operai del Comune oppure incaricati dai proprietari delle tombe ma in realtà sono ladri di rame. Da qualche settimana nei cimiteri della Valle Olona si susseguono furti di rame tra le tombe dei cimiteri. Emblematico il caso avvenuto a Fagnano Olona nell’ultimo weekend di febbraio quando due anziane signore in visita sulle tombe dei parenti si sono improvvisate vere e proprie investigatrici per smascherare una coppia di ladri travestiti da operai.

I due stavano letteralmente smontando pezzi di rame dalle lapidi di alcune tombe nella parte storica del cimitero quando le due signore hanno provato a fare alcune domande a trabocchetto agli operai sulle parentele del defunto dalla cui lapide stavano staccando dei pezzi. Quando hanno capito che i due non erano operai mandati dai familiari o dal Comune hanno chiamato i Carabinieri che sono poi intervenuti mentre i due malfattori, mangiata la foglia, si sono dileguati.

Anche a Solbiate Olona è stato segnalato il furto di una statua di un alpino da una lapide anche se, al momento, non è possibile sapere con certezza se gli autori siano gli stessi.