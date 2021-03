Il futuro del dating online

Nell’ultimo periodo siamo stati costretti a cambiare sotto ogni punto di vista. La domanda che viene quasi naturale chiedersi, quindi, è come sia cambiato il mondo che ci circonda, sia quello reale che quello digitale.

Uccidi le false aspettative

Neanche i migliori siti di incontri possono garantire il 100% di successo. Due terzi degli utenti non sono soddisfatti dalle piattaforme che utilizzano quotidianamente. Questo perché online è fin troppo facile fingere di essere qualcun altro e così, quando finalmente averte il primo appuntamento vi ritroverete davanti a una persona totalmente differente. Solitamente queste cose accadono perché a tutti piace l’idea di essere migliori di quanto non si sia in realtà. Inoltre c’è grande competizione e quindi per farsi vedere molti utenti cercano di prendere una scorciatoia.

Il problema però non è costituito solo dagli utenti, ma dai siti stessi che promettono cose che poi non possono mantenere. Per esempio spesso si vedono foto di donne bellissime durante l’iscrizione, donne che però non sono iscritte al sito, anzi, sono modelle professioniste. Oppure promettono di avere molti iscritti in qualunque città anche se questo non sempre è vero. Sono tutti trucchi di marketing che usano i siti di incontri così come ogni azienda che fa pubblicità che promette più di quanto non abbia davvero da offrire. Se le persone cercano di fingersi migliori di quanto non siano davvero le compagnie fanno altrettanto. D’altronde anche loro sono formate da persone.

I contenuti diventeranno una parte importante dei siti di incontri

Già oggi sono molto importanti i contenuti, i profili, ciò che si condivide e si pubblica; ma in futuro lo diventerà sempre di più. Quello che una persona condivide sui social network dice molto della sua personalità, della sua identità, di cosa gli piace e cosa fa.

Per questo motivo curare il proprio profilo e i propri contenuti ormai è diventato molto importante sia per la vita sociale che per quella lavorativa. Ovviamente in molti non vogliono passare più di un minuto dietro al proprio profilo, ma è proprio l’accuratezza a fare la differenza ormai. Una bella foto e una buona descrizione possono dire più di quanto non pensiate. Comunicano la vostra attenzione ai dettagli, come scrivete, quali sono le vostre priorità, cosa vi piace, cosa vi fa sentire sicuri e molto altro. Ricordate che la prima impressione è molto importante e come si scruta qualcuno incontrato di persona lo si fa anche online.

Un algoritmo per risparmiare tempo

Gli algoritmi fanno la differenza. Un social network ormai ha successo se il suo algoritmo funziona bene. Lo stesso discorso vale per una piattaforma streaming. Gli algoritmi sono essenziali perché possono capire cosa vi piace in una frazione di secondo, quindi voi restate su quel sito, continuate a navigare e dare informazioni vitali all’algoritmo che vi darà sempre più contenuti in linea con i vostri gusti. Su un sito di incontri questo può fare la differenza, non perderete più tempo dietro a persone che non fanno al caso vostro, ma troverete solo chi vi piace davvero.

Appuntamenti senza uscire di casa

Essere distanti oggi giorno è diventato normale e anche gli appuntamenti cambieranno. Non pensate solo alle video call, ma alle possibilità di appuntamenti in realtà virtuale e altre tecnologie esistenti e in arrivo. Ovviamente lo scopo non sarà mai sostituire gli appuntamenti normali, ma dare un’alternativa quando, per un motivo o per l’altro, non ci si potrà vedere di persona. La tecnologia serve ad aiutare gli umani a essere più vicini, a interagire nonostante la distanza e costruire relazioni che possano durare più facilmente e più a lungo.