“Ghe Sem!”, l’impegno dei Giovani Democratici nella campagna vaccinale

I Giovani Democratici lanciano la propria iniziativa di volontariato “Ghe Sem!” per aiutare le istituzioni locali nella lotta al Covid-19 attraverso la campagna vaccinale.

L’iniziativa “Ghe Sem!” nasce, nel giorno in cui si ricorda l’Unità d’Italia, per lanciare un appello a tutti i giovani e alle associazioni del territorio che vogliano mettersi a disposizione per aiutare laddove c’è bisogno, ad esempio al nuovo HUB vaccinale fortemente voluto dall’amministrazione varesina.

«Crediamo sia una volontà diffusa quella di voler dare una mano in questo momento delicato in cui si richiede di vaccinare i nostri cittadini – dichiara il segretario provinciale Matteo Capriolo -. Sono sicuro che moltissimi giovani sono pronti a mettersi a disposizione per aiutare affinché si possa, il prima possibile, tornare alla normalità».

«Lanciamo un appello ai ragazzi del nostro territorio, diamo tutti una mano dove c’è bisogno per sconfiggere il covid, in questo momento c’è bisogno di solidarietà e spirito di comunità da parte di tutti, uniti possiamo finalmente sconfiggere questo mostro”, sono le parole del segretario di Varese Città Michelangelo Moffa.

Tutti coloro che vogliano partecipare all’iniziativa possono scrivere direttamente alla mail ghesemvarese@gmail.com oppure sottoscrivere il seguente form google per poter consentire di creare un gruppo di coordinamento https://forms. gle/LkPEtGxmwgQA3QKHA.