Con hashish e marijuana in auto durante il coprifuoco, due arresti a Castellanza e Olgiate Olona

Violano il coprifuoco con lo stupefacente in auto. I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio arrestano a distanza di poche ore due giovani per detenzione di 200 grammi di hashish e 200 di marijuana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Castellanza hanno effettuato intensi controlli del territorio per il rispetto delle norme anti-covid in zona rossa ed hanno arrestato due giovani per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, a Busto Arsizio, i militari del Sezione Radiomobile hanno notato un’autovettura che alla vista della pattuglia ha arrestato improvvisamente la propria marcia. Il comportamento del giovane ha inevitabilmente destato l’attenzione dei militari che hanno approfondito il controllo. Dopo la perquisizione dell’auto è stato trovato, ben occultato tra il sedile e il freno a mano, un panetto di hashish del peso di 100 grammi. La perquisizione è stata effettuata anche presso la sua abitazione dove, nel mobiletto del caldaia è stato rinvenuto un altro panetto della stessa sostanza stupefacente del peso di 100 grammi.

Nei guai anche un altro giovane che, ad Olgiate Olona, nella tarda serata di ieri, in barba al coprifuoco dettato dalla zona rossa, alla guida della sua auto ha ben pensato di forzare il posto di controllo dei carabinieri di Castellanza pur di sottrarsi al controllo. Al termine di un pericoloso inseguimento per le vie del centro, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo grazie anche all’ausilio di altre pattuglie.

I militari, dopo aver rinvenuto all’interno dell’autovettura alcuni grammi di marijuana, hanno deciso di approfondire il controllo presso l’abitazione del fuggitivo. Una volta entrati all’interno della sua camera hanno trovato 200 grammi di marijuana suddivisa in dosi, posizionata su apposita attrezzatura idonea a garantire una veloce essiccazione dello stupefacente.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Entrambi sono stati sanzionati per aver violato le prescrizioni previste dalle norme anti-covid.