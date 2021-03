Hashish nascoso nel pacchetto di sigarette, nei guai tre giovanissimi

Sono stati visti passeggiare con fare sospetto in via Tiro a Segno a Gallarate, in direzione di via Cascina Calcaterra, nel pomeriggio di venerdì 12 marzo.

Alla vista della pattuglia del commissariato di Polizia id Gallarate uno dei ragazzi ha lasciato cadere a terra un oggetto, gesto che non è sfuggito agli agenti, che hanno proceduto al controllo dei giovani dopo aver recuperato quanto “abbandonato”.

Si trattava di un pacchetto di sigarette al cui interno era nascosta una dose di hashish. Perquisiti, addosso ad un altro giovane del gruppo è stata trovata anche una modica quantità di marijuana e di una cospicua somma di denaro in contanti, costituita prevalentemente da banconote di piccolo taglio, che gli agenti hanno ricondotto all’attività di spaccio.

A carico del maggiorenne, residente a Gallarate, è scattata dunque la segnalazione amministrativa quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Varese, mentre il quindicenne, anch’egli gallaratese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per spaccio di sostanze stupefacenti.