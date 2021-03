Incendio ad Orino, distrutti i tetti di due abitazioni

Incendio ad Orino in via Milano, intorno alle 23 di ieri sera, mercoledì 17 marzo. Per cause in fase di accertamento le coperture di due abitazioni sono state interessate dalle fiamme.

I diciannove vigili del fuoco sono intervenuti delle sedi di Luino, Varese e Ispra con cinque automezzi: tre autopompe, un’autoscala e un autobotte.

Le fiamme hanno distrutto due tetti adiacenti rendendo inagibile una delle abitazioni.