Incendio in un’area boschiva a Carnago

Per cause in fase di accertamento una area boschiva a Carnago è stata interessata da un incendio nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti con due automezzi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area in Via Saporiti.

Nel pomeriggio di oggi, un altro incendio in area boschiva di Pianbosco, tra i comuni di Venegono Superiore e Appiano Gentile. Sul posto sono subito intervenuti numerose squadre dei Vigili del Fuoco da Varese e da Como, oltre ai volontari della Pinetina.