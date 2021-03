Fiamme a Pianbosco, Vigili del Fuoco di Como e Varese in azione

Un incendio sta interessando la zona boschiva di Pianbosco, tra i comuni di Venegono Superiore e Appiano Gentile. Sin dalle 15 di oggi, mercoledì, si è notata una colonna di fumo alzarsi dalla zona e sul posto sono subito intervenuti numerose squadre dei Vigili del Fuoco da Varese e da Como, oltre ai volontari della Pinetina.

Le fiamme hanno interessato qualche centinaio di metri quadri di superficie ed è attualmente sotto controllo anche se c’è preoccupazione per via del vento che, anche se non forte come nei giorni scorsi, rischia di fare da moltiplicatore delle fiamme. L’operazione di spegnimento è ancora in corso. (seguono aggiornamenti)