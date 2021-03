Da Induno a Menaggio per il vaccino: il sistema lombardo mette in difficoltà

Da Induno Olona sino a Maneggio per far vaccinare una nonna di 92 anni. Dopo il caso di Gavirate anche Marco segnala lo stesso anomalo appuntamento dato da Regione Lombardia a una anziana. Stessa richiesta, stesso giorno di appuntamento, stesso ospedale e oltre un’ora e mezzo di distanza da casa ( 55 km di distanza).

« Anche io ho telefonata per chiedere un cambio ma mi è stato detto che non è possibile e che l’unica soluzione è non presentarsi – spiega Marco – Sono molto indeciso perché sicuramente è una grande fatica per una donna di quell’età, ma non vorrei che il sistema poi la dimenticasse. Certo che, se poi dovessimo presentarci dovessimo scoprire che non siamo in agenda, sarebbe proprio una beffa intollerabile».

Sono molteplici, quindi, i problemi di questo sistema di prenotazione dei vaccini. Il coordinatore lombardo Guido Bertoldo ha già ammesso i problemi e annunciato la sostituzione. nel frattempo, a molti anziani varesini viene data l’opzione: viaggi lunghi in sedi vaccinali remote o niente.