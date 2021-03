Interrogazione delle minoranze: “A che punto è la pratica per la farmacia comunale ad Abbiate?”

I consiglieri di opposizione del Consiglio comunale di Tradate sollecitano all’Amministrazione cittadina un aggiornamento sul progetto per l’apertura di una seconda sede della farmacia comunale ad Abbiate Guazzone.

In un’interrogazione a sindaco e giunta i consiglieri del Partito Democratico Mauro Prestinoni e Marco Viscardi, con Laura Cavalotti ed Ermanna Ferrario di Partecipare Sempre e Alfio Plebani di Innovazione Civica, chiedono di essere informati in Consiglio comunale sullo stato attuale della pratica di acquisizione dell’immobile dell’ex Circolo di Abbiate Guazzone che doveva essere acquistato dalla società Seprio Patrimonio Servizi srl proprio per destinarlo a sede della seconda farmacia comunale della città.

Successivamente, nel mese di luglio dell’anno scorso, la maggioranza stabilì che l’immobile sarebbe stato acquisito direttamente dal Comune e ora i rappresentanti della minoranza vogliono sapere se l’acquisizione è stata effettivamente conclusa, se è stato redatto un progetto di ristrutturazione dell’immobile con i relativi costi e finanziamenti e infine se è stato predisposto dalla Società Seprio Patrimonio Servizi un piano finanziario per la gestione della farmacia comunale.

Qui il testo dell’interrogazione