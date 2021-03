Irpef, Imu, Tari: il consiglio comunale di Gavirate approva senza variazioni

Quindici punti all’ordine del giorno discussi e approvati in un’ora. Anche l’ultima seduta del consiglio comunale di Gavirate, rigorosamente on line, è stato caratterizzata dal ritmo serrato della discussione. In verità, nessuno dei punti all’ordine del giorno ha sollevato dibattito e confronto. Parte dell’opposizione, i due consiglieri Beccari e Zocchi di Viva Gavirate hanno anzi ribadito la propria linea di astensione o di approvazione come gesto di solidarietà al lavoro dell’amministrazione in un anno particolarmente difficile e in una situazione ancora oggettivamente complicata e confusa verso il futuro.

Tutti i consiglieri hanno voluto dimostrare vicinanza e sostegno ai dipendenti degli uffici per l’impegno che è andato spesso ben oltre ai compiti tradizionali.

Così sono passati sia la nuova convenzione del servizio congiunto di segreteria tra i Comuni di Gavirate e di Comerio che avrà durata quinquennale, sia gli schemi di convenzione con la Provincia di Varese per la gestione coordinata del servizio Informalavoro e di quello Informagiovani che hanno ricevuto il favorevole dell’intero consiglio ad eccezione dell’astensione della consigliera Silvestri che ha comunque espresso parole di apprezzamento per entrambe le convenzioni. Approvata anche la convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per la attività produttive, che unisce circa 3200 attività commerciali di 20 diversi comuni per un bacino di 50.000 abitanti.

Nessun dibattito e condivisione di intenti, con l’opposizione che si è astenuta, per i punti che definivano le nuove aliquote delle imposte come l’addizionale Irpef, rimasta invariata allo 0,8 senza soglia di esenzione, la Tari per la quale non ci saranno aumenti o conguagli rispetto alla tariffazione annunciata per il 2021 (l’unica novità riguarda il regolamento rivisto a causa dell’abrogazione della IUC con la definizione migliore della quota fissa e di quella variabile in relazione alla libertà delle aziende di affidare a un privato i servizi inerenti alla quota variabile); o l’IMU di cui si è rinnovato, anche in questo caso, il regolamento prevedendo l’esenzione per gli ospiti delle RSA se l’immobile non è occupato da terzi.

Tre invece le opere inserite nel DUP che elenca tre interventi al di sopra dei centomila euro: la sistemazione per il rischio idrogeologico che prevede una spesa di 420.000 euro, la riqualificazione dei marciapiedi e dei servizi sottostanti di via Garibaldi per 370.000 euro e i costi di smaltimento della fognatura che dovrebbero passare però ad Alfa entro i prossimi mesi.

In chiusura del consiglio comunale ha preso la parola il Sindaco Silvana Alberio che ha ricordato le dimissioni della consigliera Casacalenda e l’ingresso del consigliere Mondini a cui vengono assegnate le deleghe dello sport mentre la cultura sarà affidata all’assessore Enrico Brunella.