La casa di riposo di Morosolo è Covid-free

Una buona notizia per la casa di riposo di Morosolo, tornata Covid-free dopo mesi di preoccupazioni per la presenza di diversi ospiti contagiati all’interno della struttura.

A dare la notizia dell’evoluzione è il sindaco Mirko Reto, che ha fatto il punto della situazione: i positivi in paese sono 10, con 11 persone in quarantena fiduciaria per essere entrati in contatto con chi è risultato contagiato dal virus. I guariti in totale sono 204 da inizio pandemia.