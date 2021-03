La Castellanzese ospita l’Arconatese, Caronnese a Chieri

Il Girone A di Serie D è arrivato alla 24esima giornata e la classifica offre molti spunti di riflessione ma anche alcune situazioni da tenere in considerazione, come la voglia di punti delle squadre che lottano per evitare la zona retrocessione. Ecco allora che la Castellanzese deve stare molta cura alle intenzioni dell’Arconatese, così come la Caronnese dovrà prestare attenzione nella trasferta di Chieri, ricca di insidie. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 7 marzo, ad esclusione di Varese – Fossano che inizierà alle ore 15.00.

CASTELLANZESE – ARCONATESE

La Castellanzese sta giocando benissimo, ottiene risultati, è di gran lunga il miglior attacco del girone (48 contro il 38 della capolista Gozzano) e sogna in grande dal suo secondo posto in classifica. Domenica al “Provasi” i ragazzi di mister Achille Mazzoleni però dovranno prestare la giusta attenzione all’Arconatese, che spera di allontanarsi dalla zona retrocessione ma arriva dalla sconfitta interna (1-3) subita dal Chieri.

CHIERI – CARONNESE

Chieri – Caronnese si può considerare un “classico” del Girone A di Serie D. Da anni ormai le due squadre si affrontano, dando sempre vita a gare equilibrate e molto combattute. All’andata i piemontesi riuscirono a espugnare il “Comunale” di Caronno Pertusella 1-0 e quindi i ragazzi di mister Roberto Gatti viaggeranno con il chiaro intento di rifarsi. I rossoblu puntano ancora alla zona playoff ma per non perdere terreno dalle prime cinque non possono più fare passi falsi.

SALUZZO – LEGNANO

Una gara insidiosa attende i lilla: i cuneesi sono in piena zona calda della classifica e vogliono sfruttare il fattore casalingo per ottenere punti salvezza. I lilla invece vogliono fare il definitivo salto verso le parti alte, facendo così svoltare una stagione finora sotto le aspettative.