La Futura prova ad allungare: al San Luigi arriva Montecchio

Sulla carta quello di domenica 7 marzo (ore 17) al PalaSanLuigi di Busto Arsizio appare come il più classico dei “testacoda”: la Futura Volley Giovani si presenterà sul campo di casa con i gradi della capolista nella Pool Salvezza di Serie A2 femminile mentre l’avversaria di turno – l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – è l’ultima del gruppo con appena 3 punti ottenuti in tutta la prima fase di campionato.

Un appuntamento che le Cocche vogliono sfruttare per mantenere, e magari consolidare, il vantaggio in classifica: il primo posto garantisce l’accesso ai playoff ma – visto come erano strutturati i gironi della regular season – le squadre provenienti dal raggruppamento Est hanno due gare da recuperare rispetto a quelle dell’Ovest (tra cui Busto). Così il margine su Ravenna, seconda, e Martignacco, terza, va parametrato al numero di gare giocate.

Certo, la vittoria sulla Olimpia Teodora di settimana scorsa ha dato uno sprint in più alla Futura che ora ha 4 lunghezze di vantaggio anche se coach Lucchini mette in guardia la sua squadra in vista del match con Montecchio. Busto infatti, in una gara simile, ha molto da perdere e poco da guadagnare: «Partita delicatissima: gli scontri tra prima e ultima sono molto insidiosi: nella mia testa c’è sempre la preoccupazione di affrontare questo tipo di match con il piglio giusto. Anche le nostre avversarie hanno ancora molte carte da giocare e sono comunque a 3 punti dal penultimo posto con una partita in più da disputare; è una squadra che finora non ha espresso il massimo del proprio potenziale. Ovviamente il nostro obiettivo saranno i tre punti».

Lucchini schiererà in palleggio ancora Anna Lualdi, per via dell’assenza di Cecilia Nicolini, e dice il vero quando spiega che la Ipag ha raccolto poco rispetto al proprio potenziale. Montecchio, nel frattempo, ha cambiato allenatore esonerando Alessio Simone e mettendo in panchina Mario Fangareggi che da giocatore ha trascorso ben 13 stagioni in A1. Due le ex di turno, oggi entrambe in biancorosso: Francesca Michieletto e Federica Carletti.