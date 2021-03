La Giunta di Varese adotta il nuovo Regolamento del Verde urbano

Questa mattina, 4 marzo, la Giunta di Palazzo Estense ha adottato il nuovo Regolamento del Verde Urbano.

Il documento verrà ora inviato ai commissari della Commissione Ambiente e ai vari stakeholder del settore come le associazioni di categoria, i forestali, l’ordine agronomi, l’ordine degli architetti, le associazioni ambientaliste e tutti coloro che operano a vario titolo nell’ambito ambientale.

Il prossimo passaggio infatti sarà la condivisione delle osservazioni al nuovo regolamento, indicazioni che poi verranno recepite dall’assessorato e inserite nel documento. A fine marzo poi l’ultimo step in Consiglio comunale per l’approvazione finale.

Il nuovo regolamento adottato oggi dalla Giunta è stato completamente aggiornato rispetto alle nuove normative sul verde urbano, compresi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) inseriti nell’ultimo decreto ministeriale del marzo 2020. Una parte inoltre è dedicata alla tutela della fauna locale.

«Il nuovo regolamento del verde arriva dopo un lungo lavoro svolto in sinergia con ampia parte della città – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – ora, dopo il passaggio in Giunta di questa mattina, verrà ancora condiviso con gli esperti del settore per arrivare, entro fine mese, ad un documento ufficiale. In questo modo la città si doterà di un regolamento che avrà come suoi obiettivi fondamentali il rispetto dell’ambiente, la tutela del verde e il rispetto della flora e della fauna del nostro territorio».

L’altra novità sono poi gli allegati al documento che conterranno le indicazioni sintetiche, previste dal regolamento, su azioni pratiche e utili ai cittadini come ad esempio la potatura delle piante, il rispetto delle radici, la progettazione del verde e molto altro.