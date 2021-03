La Uyba parla cinese: gemellaggio con il Tianjin Bohaibank

E’ una giornata storica oggi per la Unet e-work Busto Arsizio e per il Tianjin Bohaibank Women’s Volleyball Club, una delle più importanti squadre di pallavolo in Cina e in tutta l’Asia. Tientsin (o Tianjin) è un’importante città portuale nel Nord-est della Cina, una megalopoli con oltre 15 milioni di abitanti dove questa mattina è stato siglato l’importante accordo di collaborazione tra le due società sportive: in rappresentanza delle farfalle Luis Chen, presidente di Romeja Group e socio di UYBA, nella foto insieme a Mr. Wang, direttore della banca Bohaibank.

UYBA e Tianjin danno dunque vita a una joint prima di tutto sportiva, in quanto appena la situazione pandemica lo consentirà, saranno possibili confronti tecnici tra gli staff, incontri amichevoli e tour, sia in Italia che in Cina, con protagoniste le due squadre, perchè no anche scambi di giocatrici e segnalazioni di atlete in maniera reciproca. Il Bohaibank Women’s Volleyball Club è il team al momento più rappresentativo del movimento pallavolo in Cina, dove è sport nazionale, grazie ai tanti successi ottenuti (13 scudetti, 6 coppa cinesi e 5 Champions asiatiche) e grazie ai numerosi talenti in squadra: tra tutte la stella Zhu Ting.

Mario Chen, vice presidente UYBA Volley entra nel merito: «Oggi è stata una giornata speciale a Tianjin perché è stato presentato il grande progetto della città della pallavolo, che prevede di realizzare entro il 2025 ben 50 scuole di volley ed accogliere decine di migliaia di ragazzi e ragazze. Il fatto che una società così importante abbia scelto la UYBA come partner italiano è motivo di grande orgoglio per noi: svilupperemo insieme i progetti sportivi, ma non solo: i merchandising delle due squadre potranno godere di un nuovo grande pubblico e il mercato cinese, attualmente in grande espansione, potrà essere fonte di nuove sinergie e collaborazioni commerciali tra gli sponsor dei due club. Da parte nostra cercheremo di portare il Made in Italy in Cina e di organizzare appena possibile una amichevole: il mio sogno è vedere giocare Piccinini contro Zhu Ting».

Giuseppe Pirola, presidente UYBA Volley: «Sono molto orgoglioso di questa nuova partnership, che ci vede uniti alla squadra più forte e conosciuta in Cina e in tutta l’Asia. Questo momento rappresenta un altro step di un percorso di internazionalizzazione del club e del brand UYBA, una strada fortemente voluta e perseguita, ma obbligatoriamente rallentata per la pandemia. Quando ci lasceremo alle spalle questo difficile momento potremo accorgerci davvero dell’importanza di questa collaborazione. Sono felice di questo momento della nostra società, che grazie alle imprese sul campo riesce a ricavarsi notevole visibilità ben oltre i confini nazionali: se durante la cerimonia, davanti a una platea di appassionati di pallavolo infinita come è quella cinese, si è parlato del successo ottenuto a Istanbul contro il Vakifbank, vuol dire che le cose stanno andando decisamente bene».