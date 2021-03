Laboratori all’aperto per bambini, dal mosaico alla danza

Imparando dai bambini, guarda al prossimo futuro con ottimismo l’associazione “Il Pargolario” e propone, per il mese di aprile, “La fenice”, una serie di laboratori artistici, ludici e ricreativi per bambini e ragazzi da svolgere all’aperto, regole per il contenimento della pandemia permettendo.

«Ci è stato chiesto di aspettare, ma non ce la siamo sentita – scrive Daniela Mior, presidente del Pegolario – Se l’inerzia è la più grande forza che regge il mondo siamo anche convinti che, parafrasando Nietzsche, “la vita è una resistenza continua all’inerzia che tenta di sabotare il nostro volere più profondo. Chi si stanca di volere, vuole il nulla”».

Da queste idea è nata l’offerta di opportunità di stare-insieme-distanti, attraverso attività ludico-ricreative di educazione informale, che presentiamo in questo progetto.

Si tratta di laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi, tutti da svolgersi all’aperto a partire dalla settimana dopo Pasqua, qualora l’andamento della situazione sanitaria e le disposizioni normative lo consentissero. Il condizionale è d’obbligo, ma il Pergolario è pronto.

Di seguito le proposte sulla griglia di partenza del 2021.

mercoledì 7 aprile – Brenta

OCCHIO AL MOSAICO

Riparte il cantiere per abbellire Cuvio coi mosaici dei nostri piccoli artisti – per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di età laboratorio all’aperto per imparare l’arte musiva con il mosaicista Arend a Brenta

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/03/2021

venerdì 9 aprile – Cuvio

IL CAPANNO DELLE SCIENZE

Laboratorio all’aperto per immergersi nel mondo dell’elettronica a Cuvio

Per ragazzi dai 10 ai 14 anni di età

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/03/2021

venerdì 9 aprile – Cuvio

ARTE E NATURA

Un laboratorio di out-door education con Teatro Periferico gironzolando per i boschi di Cuvio

Per bambini delle classi I e II della scuola primaria

ISCRIZIONI ENTRO IL 07/04/2021

lunedì 12 aprile

IO DANZO PERCHE’…

Un laboratorio di out-door education a Cuvio con Danza360 perché le fiabe si possono raccontare anche con la danza del proprio corpo.

Per bambini dai 4 agli 8 anni

ISCRIZIONI ENTRO IL 07/04/2021

Per maggiori informazioni: tel. 3667550411 – Daniela (anche via WhatsApp)

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.

Albert Einstein

Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriale che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore delle idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it