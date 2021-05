Asilo di Cuvio: la gita scolastica è un viaggio nel tempo

Sembrava impossibile in tempo di pandemia, e invece alla scuola dell’infanzia “Maggi” di Cuvio è arrivato anche quel giorno, il più atteso: il giorno della gita, con tanto di valigia e una meta lontana sì, ma nel tempo.

Accompagnati da ArcheoGiò e dalla sua assistente pasticciona, si sono messi alla scoperta della storia, dell’evoluzione umana attraverso le più importanti scoperte scientifiche che hanno segnato le tappe fondamentali del nostro progresso.

Un affascinante e stimolante viaggio dalla preistoria ai nostri giorni. Una parte didattica, un laboratorio manuale (hands on) inerente il tema scientifico trattato. Il laboratorio, condotto dall’archeologa Giovanna Marini, attualmente responsabile dei servizi educativi presso il Museo Castiglioni di Varese, prevede un percorso di 5 incontri, ognuno dei quali agganciato ad un elemento della natura, evocativo di un periodo storico particolare, una civiltà, una scoperta scientifica o un personaggio famoso nel quale i bambini possono identificarsi. I bambini conosceranno divertendosi e giocando, attraverso l’utilizzo di un linguaggio semplice e basato sulle diverse capacità di apprendimento.

Ogni incontro è strutturato a stazioni differenti per dare la possibilità ad ogni bambino di apprendere in base alle proprie capacità. Il laboratorio fa parte del progetto “La Fenice – post fata resurgo” realizzato dall’associazione di promozione sociale Il Pargolario di Cuvio, all’interno di altre iniziative dedicati ai bambini e ai ragazzi, come la danza nel bosco, il mosaico all’aperto o il capanno delle scienze appena concluso.

L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo, impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell'arte e cultura, dell'ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

Per maggiori informazioni: ilpargolario@gmail.com oppure 366 7550411.