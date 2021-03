L’assegno unico familiare è legge e sarà in vigore dal 1° luglio

Con l’approvazione definitiva del Senato del 30 marzo, l’assegno unico e universale per i figli è legge. Entrerà in vigore dal 1° luglio ed è destinato a sostituire tutti i bonus e contributi rivolti ai minori e alle loro famiglie che rimarranno quindi in vigore fino al 30 giugno.

L’ASSEGNO

L’assegno sarà mensile, corrisposto ai genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio.

La somma, tra i 200 e i 250 euro a figlio, verrà stabilita per tutti in base al Isee familiare e sarà maggiorata in caso di un terzo figlio e bambini con disabilità.

Inoltre, una norma transitoria preannunciata dalla ministra della famiglia, Elena Bonetti, consentirà di non perdere benefici anche alle famiglie che hanno detrazioni fiscali per figli di oltre 21 anni, per evitare il rischio che alcune famiglie potessero essere penalizzate dall’assegno unico rispetto a quanto prendono oggi.

CHI NE HA DIRITTO

Per ottenerlo bisogna essere cittadini italiani, extracomunitari con permesso di soggiorno europeo, risiedere e pagare le tasse in Italia.

DAI 18 AI 21 ANNI

I figli che hanno 18 anni potrebbero avere diritto all’assegno unico dopo la maggiore età se frequentano università, svolgono un tirocinio, un corso professionale e un lavoro a basso reddito.

IL BUDGET

I fondi attualmente a disposizione sono complessivamente 20 miliardi, tra quelli per gli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare.