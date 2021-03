L’attacco di Pozzecco fa paura, ma la Openjobmetis ha l’obbligo di provarci

La vittoria ottenuta da Cantù su Treviso nel precedente turno di campionato, ha lasciato la Openjobmetis all’ultimo posto solitario della classifica della Serie A di basket quando al termine del cammino mancano appena – è il caso di cominciare a pensare in questo senso – nove partite. Per questo motivo, ogni match dovrà essere giocato con le spalle al muro dalla squadra di Bulleri, e pazienza se di fronte (sabato 6, ore 19, Enerxenia Arena) ci sarà una delle seconde in classifica, il Banco di Sardegna di coach Gianmarco Pozzecco.

Un impegno che non dovrà essere visto solo come “preparazione” ai due scontri cruciali che seguiranno (domenica 14 con Pesaro e ancor di più domenica 28 con Trento, sempre in casa), ma che bisognerà fare di tutto per tingerlo di biancorosso. La salvezza dovrà passare anche da qualche impresa (come quella con Brindisi): provarci già contro Sassari è un obbligo per Scola e compagni nonostante la formazione del Poz sia da sempre un osso durissimo, anche per la sua conformazione. Non ci sarà Bendzius tra gli isolani, un’assenza da sfruttare visto l’impatto che può avere il giocatore baltico, spesso decisivo.

All’andata non ci fu partita: la gara divenne fin da subito un tiro a segno – vincente – per il Banco contro una difesa biancorossa palesemente e costantemente in affanno. E questo dovrà essere il primo “mandato” in vista del match di Masnago: lavorare molto meglio – molto meglio – in retroguardia e non concedere tiri facili a una squadra che dall’arco segna con il 41,1% (seconda, dopo Milano) e che a ogni partita mette a referto la bellezza di 91,6 punti (miglior attacco del torneo).

Palla in mano invece, la Openjobmetis dovrà sfruttare il fatto che Sassari in genere concede qualcosa agli avversari in attacco; prima però di guardare gli altri, Varese dovrà lavorare su se stessa per evitare di ripetere i tremendi errori visti con le bolognesi (e non solo) in fatto di selezione dei tiri e di dipendenza nel tiro pesante.

L’aggiunta di Egbunu a centro area ha portato qualche pallone in più nel pitturato, ma il riposizionamento di Scola lontano da canestro ha addirittura aumentato lo sbilanciamento a favore del tiro da 3 punti che, quando comincia a balbettare, diventa un boomerang per una squadra che non ha sviluppato grandi alternative per fare canestro. Per provare a ribaltare il pronostico, servirà anche un apporto sostanziale da parte del supporting cast biancorosso: se chiaramente Scola e l’altalenante Douglas sono le prime punte, gli italiani devono diventare un fattore ed evitare di ripetere prove incolori come quelle mostrate da Ruzzier e De Vico in casa della Virtus. E poi Beane sarà chiamato a fare da bomber aggiunto per provare a strappare due punti che varrebbero platino, tanto per la classifica quanto per il morale. Tornato in down dopo le ultime sconfitte, che hanno fatto quasi dimenticare – anche per il modo in cui sono arrivate – il doppio hurrà con Brindisi e Cremona.

