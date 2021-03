Leggere è prima di tutto un divertimento

“La lettura è il miglior passatempo inventato dall’uomo ludens”, diceva la poetessa polacca Maria Szymborska (premio Nobel 1996). “Passatempo, qualcosa da associare quindi al divertimento, non vuol dire sprecare tempo, perdere tempo o per lasciar passare il tempo”.

Il tempo passa ugualmente ma leggendo questo tempo diventa importante, proficuo, portatore di altre ricchezze.

Corrado Augias in leggere scrive: “Non esistono giorni della nostra infanzia che abbiamo vissuto intensamente quanto quelli che crediamo di aver perduto senza viverli, giorni trascorsi in compagnia di un libro molto caro. La è un concentrato di esistenza.”

Diceva Franz Kafka: “Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi a leggerlo? Un libro deve essere l’ascia che spezza il mare ghiacciato che è dentro di noi”