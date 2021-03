Libri pop-up che portano la meraviglia dei prati nelle case

È primavera!

I nostri bambini sono stanchi della didattica a distanza, portiamoli in un prato ad annusare il profumo dei fiori e poi, alla sera, prima di andare a letto, mostriamo loro questi due capolavori: due libri pop-up che portano la meraviglia dei prati nelle nostre case.

Paper Blossoms for All Seasons

Con “Paper Blossoms for All Seasons” possiamo godere dello splendore dei fiori in tre dimensioni.

È un libro da tenere aperto in centro alla tavola, come un bel mazzo di fiori recisi veri.

Paper Blossoms for All Seasons,

di Ray Marshall

Chronicle books editore – € 39

Sandalino

E poi corriamo e stupiamoci della bellezza del mondo con Sandalino, un piccolo robot caduto dal cielo nel giardino di un bambino che corre, si incanta davanti ai fiori e sa volare!

Lo so, è un periodo difficile per tutti ma dobbiamo farci forza, avere voglia di vivere e rendere felici i nostri bambini. E quale periodo migliore della primavera per sbocciare un’altra volta sotto la neve?