Monumento ai Caduti e campo, l’amministrazione di Fagnano Olona apre ai cittadini con un incontro on line

L’amministrazione comunale di Fagnano Olona ha organizzato un’assemblea pubblica on line per parlare di campo sportivo, parco e Monumento dei Caduti. Se ne discuterà giovedì 18 marzo dalle 20:30 in diretta streaming sul sito del Comune.

A seguito della petizione promossa a Fagnano Olona, il consiglio comunale ha deciso all’unanimità di organizzare una commissione congiunta Lavori Pubblici e Urbanistica con i capigruppo e una contestuale assemblea pubblica per discutere e valutare il progetto e dare informazioni precise ascoltando la voce e la posizione di chiunque vorrà intervenire.

Sono a disposizione due opzioni: una per seguire senza intervenire e una con diritto di parola:

– l’iscrizione fino alle ore 12 del 17 marzo 2021 su apposita piattaforma, raggiungibile al seguente link con diritto di parola in diretta, con domande in tempo reale;

– la diretta streaming sul sito del Comune con possibilità di inviare domande fino al 15 marzo alle ore 12 all’indirizzo lavoripubblici@comune.fagnanoolona.va.it (oggetto della mail dovrà essere: ASSEMBLEA PUBBLICA 18 MARZO), senza necessità di registrarsi preventivamente. Le domande saranno raccolte e ad esse si darà risposta in sede di assemblea.

Maria Elena Catelli

Sindaco di Fagnano Olona