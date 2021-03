Niente gite? Il Collegio Rotondi di Gorla Minore si inventa il pellegrinaggio virtuale a Gerusalemme

Il Collegio Rotondi ha organizzato un “pellegrinaggio virtuale” a Gerusalemme con il duplice intento di far scoprire la città Santa e di donare agli studenti della scuola e ai loro genitori la possibilità di tornare a viaggiare con il desiderio del cuore. L’occasione del pellegrinaggio virtuale nasce dall’esigenza di donare ai ragazzi la possibilità di guardare oltre i confini della nostra conoscenza, della nostra cultura e anche della nostra religione.

In un periodo dove non possiamo viaggiare, il Collegio vuole aiutare gli studenti e le famiglie a non perdere il desiderio dell’incontro con l’altro. I nostri studenti, non solo liceali, sono abituati a vivere con la scuola viaggi interculturali, e in un momento come questo non dobbiamo spegnere il desiderio della conoscenza e dell’incontro.

Gli studenti e quanti si collegheranno attraverso i canali social del Rotondi avranno la possibilità di incontrare fedeli che vivono nella Terra Santa e ascolteranno dalle loro testimonianze come stanno affrontando questo momento di difficoltà. L’incontro con culture, religioni e costumi è l’arricchimento prezioso e imprescindibile che la scuola deve fornire agli alunni per educarli a un futuro interculturale e interreligioso.

Il Covid ha cambiato la vita in tutto il mondo, e ha mutato anche alcune tradizioni della religione: attraverso l’ascolto e il confronto cercheremo di comprendere come i Cristiani di Terra Santa si preparano a vivere questa seconda pasqua segnata dalla Pandemia.

Questo pellegrinaggio nato dal desiderio del Rettore Don Andrea Cattaneo e realizzato grazie alla collaborazione preziosa della custodia di Terra Santa è stato curato nei dettagli da Adriana Sigilli che si trova a Gerusalemme per coordinare il progetto. Grazie a questa collaborazione e questa sinergia intendiamo offrire una bella occasione di incontro e di dialogo a quanti desiderano conoscere e scoprire da vicino Gerusalemme.

Il “pellegrinaggio virtuale” si terrà dal 22 al 27 marzo e sarà ufficialmente aperto da un momento di dialogo con il Patriarca Latino di Gerusalemme Mons. Pierbattista Pizzaballa nella giornata di lunedì 22 Marzo alle ore 9.00. Il dialogo con il Patriarca introdotto dal Rettore Don Andrea Cattaneo dal tema “Quale volto di Chiesa in cammino da Gerusalemme dopo il Covid” lascerà grande spazio al confronto con gli studenti e introdurrà alle attività spirituali e culturali della settimana.

Tra gli appuntamenti segnaliamo il dialogo tra gli studenti del Rotondi e gli studenti della scuola Terra Sancta School di Gerusalemme moderato da Adriana Sigilli e da Padre Ibrahim Faltas, direttore della scuola, frequentata da studenti cristiani e musulmani dal titolo “come il dialogo sostiene la convivenza” mercoledì 24 alle ore 10.00.

Durante la settimana ci saranno dei momenti di pellegrinaggio virtuale che gli studenti percorreranno grazie a video appositamente preparati che li aiuteranno a scoprire la spiritualità e l’aspetto culturale della Città di Gerusalemme. Nella settimana è previsto anche un momento di cultura culinaria che sostituisce il pranzo etnico che gli studenti avrebbero consumato a scuola se non ci fosse tata la zona rossa. Il pellegrinaggio sarà concluso con la tradizionale celebrazione Eucaristica delle Palme nel cortile d’onore del Rotondi.

PROGRAMMA

DOMENICA 21

Ore 18.00 S. Messa di Apertura del Pellegrinaggio

Al termine della celebrazione proiezione del filmato: “Prepariamoci al viaggio”

LUNEDI 22

Ore 9.00 dialogo con Mons. Pizzaballa in diretta da Gerusalemme “Quale volto

di Chiesa in cammino da Gerusalemme dopo il Covid”

Ore 11.00 laboratorio di danze in diretta dalla scuola Terra Sancta School di

Gerusalemme

MARTEDI 23

Ore 8.20 “in pellegrinaggio” video-riflessione

MERCOLEDI 24

Ore 9.30 introduzione al dialogo con il video Gerusalemme microcosmo religioso

ore 10.00 “Come il dialogo sostiene la convivenza” Padre Ibrahim Faltas, direttore della scuola, frequentata da studenti cristiani e musulmani. Dialogo tra studenti scuola secondaria di secondo grado e liceali

ore 18.00 Master di cucina di prodotti tipici: Tabuleh, falafel, hummus: in diretta da Betlemme una famiglia di Cristiani Palestinesi spiegherà alcune ricette tipiche.

GIOVEDI 25

Ore 8.20 “la Terra santa con i miei occhi” video-riflessione

Ore 20.00 momento di preghiera

VENERDI 26

Ore 8.20 cammino della Croce per scuola secondaria di primo grado e liceo

Ore 9.00 cammino della Croce per scuola primaria

SABATO 27

Ore 17.45 S. Messa dell’ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme celebrata nel portico d’onore. Al termine saluto Augurale del Patriarca Mons Pizzaballa

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in Streaming sui canali social del Collegio

facebook @collegiorotondi

youtube Collegio Rotondi

istagram.com/collegiorotondi