Open data e business, le aziende si raccontano con “GIOCOnDA Talks”

Tutto pronto per “GIOCOnDA talks: dialoghi su open data e business. le aziende si raccontano“. L’appuntamento è in programma per martedì 16 marzo, all 12, ed è organizzato all’interno del progetto GIOCOnDA, nato da un programma Interreg per sensibilizzare sulla diffusione e utilizzo degli open data. Durante l’incontro verranno illustrate le esperienze di aziende intervistate nell’ambito del progetto, l’analisi dei fabbisogni della Pubbliche amministrazioni e di stakeholder privati in materia di dati pubblici, in particolare nelle aree tematiche del lavoro, turismo e attività produttive e i progressi del progetto che vede coinvolti i data provider del territorio dell’Insubria (Regione Lombardia – Canton Ticino).

Dopo una breve introduzione sul Progetto GIOCOnDa, Francesca De Chiara (FBK) modererà una sessione interattiva con la partecipazione di Rawad Choubassi, Director & Partner di Systematica e Federico Morando CEO di Synapta. Durante la conversazione, verranno illustrate le esperienze di aziende intervistate. I partner di progetto e gli speaker invitati dialogheranno e illustreranno i casi d’uso aziendali, le opportunità di business legate all’open data. La discussione è aperta al pubblico. L’evento avrà matrice interattiva, la registrazione sarà resa disponibile dopo la fine dell’evento sui canali di progetto.

Il Progetto GIOCOnDA

Il progetto GIOCOnDA – Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di Vita degli Open Data – nasce nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg Italia Svizzera ed è volto ad incentivare la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra PA e stakeholder per rafforzare la governance transfrontaliera dell’Area insubrica. GIOCOnDA si propone di creare valore dallo sviluppo di prodotti informativi basati sul riutilizzo di dati pubblici in formato aperto, messi a disposizione dal Portale Open Data di Regione Lombardia e dal territorio svizzero, al fine di rendere sostenibile il processo di digitalizzazione e gestione dei dati da parte della PA e quindi garantire un migliore accesso alle informazioni per rafforzare la governance dei territori e per stimolarne lo sviluppo socio-economico.

Attraverso la produzione, pubblicazione e promozione degli open data, infatti, sarà possibile fornire informazioni utili e integrate in tre ambiti fondamentali della vita dei cittadini quali il lavoro, le attività produttive e il turismo. Il progetto, che vede tra i propri partner oltre al Politecnico di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Provincia di Brescia, EasyGov Solutions, Fondazione Bruno Kessler, Varese WEB, Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.