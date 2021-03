Openjobmetis – Banco Sardegna in diretta da Masnago

Squadre in campo dalle ore 19 alla Enerxenia Arena di Masnago dove la Openjobmetis ospita il Banco Sardegna Sassari del grande ex Gianmarco Pozzecco in una gara valida per la 21a giornata del campionato di Serie A di basket. Varese è alla ricerca disperata di punti salvezza, i sardi invece vogliono mantenere la seconda posizione in classifica. Il match è raccontato azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog multimediale: per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o in alternativa usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram.

