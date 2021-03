In piazza Risorgimento a Gallarate arriva una telecamera di vigilanza

In piazza Risorgimento a Gallarate arriva una nuova telecamera di vigilanza, per consentire a Polizia Locale e forze dell’ordine di monitorare piazza e giardinetti, ritrovo più o meno costante (anche) di sbandati.

A differenza che in altri casi, in cui si è atteso di trovare i soldi da bandi esterni, in questo caso «la telecamera è stata finanziata dal capitolo di spesa della polizia locale» spiega la vicesindaco e assessore alla sicurezza Francesca Caruso.

«Cerchiamo di dare risposte pronte sulla sicurezza, qui come ad esempio anche in piazza San Giorgio a Cedrate: anche lì è stata installata una telecamera, su richiesta della consulta rionale».

La telecamera è arrivata dopo una serie di richieste avanzate anche dai residenti della piazza, che ormai da un decennio vede problemi ricorrenti per la presenza di persone sbandate e con problemi di alcol, divenuti ormai presenza quasi fissa soprattutto intorno al monumento a Carducci. Altre persone stazionano spesso sotto ai portici di fronte al negozio automatico (divenuto luogo di ritrovo, essendo ovviamente legittimo punto di vendita) mentre l’area giochi è ancora frequentata – salvo ora in “zona rossa” – da famiglie e bambini, soprattutto al mattino, al sabato e domenica.

Gli abitanti della zona e anche alcuni esercenti avevano proposto anche di recintare i giardinetti e negli ultimi giorni si sono anche costituiti in associazione riconosciuta.