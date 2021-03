Poveri i nostri (pochi) boschi, diventate ormai discariche a cielo aperto

Ennesima segnalazioni di abbandono di rifiuti nei boschi, questa volta a Fagnano Olona: «Ho già segnalato insieme ad altre persone questa situazione agli assessori competenti (che a breve interverranno), questo è lo stato dei boschi Fagnanesi. Ruote cingolate, probabilmente un impresa edile? Mobili, qualche privato? Cappelli e quaderni, qualche azienda? Cartongesso, qualche s….?».

È un’usanza diffusa buttare immondizia nei boschi non solo a Fagnano Olona ma in quasi tutte le aree verdi di un’area già altamente urbanizzata e inquinata dall’uomo. Davide Bevilacqua, già consigliere comunale e oggi esponente di Azione, lo sa benissimo e per questo ha postato questa foto su un gruppo social di Fagnano Olona.