Quanto costa un’assicurazione sulla casa e perché conviene

Nell’ultimo anno sempre più italiani hanno preso in considerazione l’idea di stipulare un’assicurazione sulla casa e sembra che il motivo sia legato in parte anche al particolare periodo che stiamo vivendo. Con il Covid infatti lo spazio domestico è stato rivalutato ed ha acquisito un maggior valore, poiché si trascorre più tempo in casa e molto meno fuori. In diversi però si sono chiesti se valga effettivamente la pena stipulare una polizza sulla casa e quali sono i costi da mettere in preventivo per una copertura completa. Visto che online si trovano informazioni confusionarie, oggi faremo chiarezza proprio su questi punti.

Assicurazione casa: quando e perché conviene

Stipulare un’assicurazione sulla casa conviene e su questo non ci sono dubbi perché si tratta di una forma di tutela importante, che consente di fare fronte ad eventuali imprevisti senza sostenere delle spese che nella maggior parte dei casi sono davvero importanti. Gli eventi che infatti possono verificarsi all’interno delle mura domestiche sono molteplici e in alcuni casi i danni sono davvero ingenti. Basti pensare, per fare qualche esempio, ad una perdita di acqua che potrebbe interessare l’appartamento del vicino, una tegola che cade dal tetto che potrebbe colpire una persona in strada o peggio ancora un incendio o un furto.

Optando per una polizza sulla casa, è possibile stare del tutto tranquilli perché consapevoli che di fronte ad ogni eventualità si può contare sul risarcimento dei danni e quindi non si spende nulla.

L’assicurazione sulla casa è consigliata sempre: non esistono dei casi in cui sia più conveniente ed altri in cui invece si rivela inutile. Se infatti può essere fondamentale nelle nuove abitazioni o in quelle appena ristrutturate per via del loro valore, una polizza sulla casa è raccomandata anche a chi vive in immobili datati. In questi casi infatti è maggiore il rischio di un guasto elettrico, che potrebbe provocare un incendio per esempio.

Quanto costa un’assicurazione sulla casa

Stipulare una polizza sulla casa comporta ovviamente dei costi, che però a ben vedere sono esigui se consideriamo le coperture previste. Il costo naturalmente varia a seconda della compagnia, delle garanzie che si desidera aggiungere, dai massimali e da altri fattori dunque è difficile stabilire un prezzo generale perché le variabili sono davvero troppe. Quel che è certo è che nella maggior parte dei casi conviene optare per un pacchetto comprensivo delle principali coperture, come l’assicurazione sulla casa e famiglia di Europ Assistance.

Fortunatamente, al giorno d’oggi è possibile calcolare il preventivo per la propria polizza direttamente online, il che è un vantaggio non da poco. Non occorre recarsi personalmente presso una filiale (con le conseguenti perdite di tempo che ciò comporta): è sufficiente avere un PC ed una connessione ad internet per ottenere un preventivo dettagliato in breve tempo.

Il consiglio degli esperti, per evitare di trovarsi coinvolti in truffe o altre brutte sorprese, è quello di evitare le compagnie che propongono polizze sulla casa particolarmente economiche perché nella maggior parte dei casi non sono affidabili e possono nascondere delle insidie e dei pericoli che è meglio evitare.