Ravenna fa visita alla Futura: big match nella pool salvezza

Dopo due settimane senza partite, torna in campo la Futura Volley Giovani che nel frattempo è stata raggiunta dalla Olimpia Teodora Ravenna in testa alla pool salvezza del campionato di A2 femminile. Un equilibrio destinato a spezzarsi, perché domenica 28 marzo (ore 17) le due formazioni si troveranno di fronte al PalaSanLuigi in quello che è un vero scontro al vertice del girone.

Uno “spareggio” che può essere determinante per assegnare la prima posizione che dà diritto a disputare i playoff “principali” del campionato cadetto. Le Cocche hanno dovuto saltare la trasferta friulana di Talmassons per i problemi di covid delle avversarie, una partita che sarà recuperata mercoledì 31 marzo, ma nel frattempo hanno potuto recuperare le infortunate. Sia Cecilia Nicolini sia Barbara Garzonio sono infatti tornate stabilmente in gruppo e potrebbero scendere in campo contro le ravennati; in regia comunque Anna Lualdi ha dato buone garanzie nel caso Nicolini dovesse essere a mezzo servizio.

L’importante è che Busto reagisca al KO pesante di Martignacco e provi a fare risultato contro la Olimpia Teodora, battuta a domicilio nel match di andata. Le romagnole hanno disputato una partita in meno delle biancorosse e questo è un dato da tenere presente quando si guarda la classifica; motivo in più per assestare un colpo importante anche se Ravenna è apparsa in buona forma e ha strappato tre punti sul campo di Olbia. Rebecca Piva e Laura Grigolo appaiono le avversarie più pericolose tra quelle a disposizione di coach Simone Bendandi.

«Sarà una partita da “dentro o fuori” in cui troveremo una squadra in forma, che è riuscita a fare bottino pieno sia su un campo difficile come quello di Olbia sia in casa contro una Montale in crescita – spiega il tecnico bustocco Lucchini – La Teodora è in un’ottima condizione ma per fortunata anche dal nostro lato questa è stata la settimana in cui tutte le atlete sono rientrate in organico: siamo carichi perché sappiamo di essere in un momento delicato della stagione, ma abbiamo a disposizione tutte le frecce al nostro arco. Sarà sicuramente una bella partita e spero sia meno nervosa rispetto a quella di andata; gli organici si equivalgono e credo che i dettagli faranno la differenza».