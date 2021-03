Recuperi bocce serie A, Caccialanza in fuga

Con l’ultimo gruppo di recuperi, fra cui i due di sabato, la classifica del primo girone comincia a essere più veritiera, non ci sono più compagini che devono disputare più incontri – mancano solo tre partite per completare il girone d’andata – ma, soprattutto, sembra che la Caccialanza abbia la seria intenzione di andare in fuga e di salutare la numerosa e agguerrita compagnia.

La trasferta a Treviso non era delle più semplici, sia per la tradizione della contrada – senza scomodare Siena e il suo palio – sia per la presenza di grandi giocatori come Giuseppe D’Alterio, plurititolato e da tempo leader della società veneta.

Ma i milanesi appaiono sempre più decisi a rinverdire i fasti del recente passato e con un Viscusi in giornata ispirata come quella d’ieri, che ha portato tre punti, battendo, fra l’altro sonoramente, nell’individuale proprio D’alterio, ogni traguardo, anche il più ambizioso, potrebbe diventare una splendida realtà.

Citare oggi Viscusi non significa trascurare gli altri campionissimi, come i due fratelli Luraghi e Savoretti, anch’essi onusti di onori conquistati in carriere davvero esaltanti. E’ pur vero che tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica, i teramani di Mosciano, nelle cui fila c’è un certo Formicone, campione mondiale in carica, non sono un abisso, tuttavia il passo che ora la Caccialanza ha assunto appare veramente spedito e l’impressione che voglia dileguarsi, non alla chetichella, bensì in modo manifesto, è abbastanza fondata.

Sabato prossimo inizia il ritorno per entrambi i gironi: nel secondo spicca l’incontro Possaccio- Boville. All’andata finì rocambolescamente in parità, ora i punti a vantaggio dei verbanesi sono due, quindi un successo dei romani potrebbe determinare il sorpasso, ma Possaccio fra le mura amiche ha dimostrato di essere un tank inarrestabile, travolgendo con punteggi pesanti tutte le compagini che si sono avventurate sulle sponde del Lago Maggiore.

Con l’auspicio che non intervengano rinvii legati all’emergenza sanitaria, sempre possibili in questa Italia multicolore, dove vige la distinzione delle sue zone attraverso i pantoni – per chi non avesse dimestichezza con le tecniche di tinteggiatura, la mazzetta di colori identificati da un codice numerico -. Non dimentichiamo che siamo immersi nella creazione del mondo, al suo sorgere, che alcuni studiosi imputano al caos – Einstein affermava che Dio non gioca a dadi con la natura, intendendo che il caos dipende da una dimensione inadeguata delle nostre conoscenze – e la somma delle norme, sovente in contraddizione l’una con l’altra, gettano nello sconforto la gran massa degli atleti non professionisti, i quali non sono messi in condizione di comprendere ciò che è permesso da ciò che è vietato. Allora, affidiamoci alla mai dimenticata saggezza latina; sursum corda e spes ultima dea con il timore, però, che repetita NON iuvant!

PILLOLE DI BOCCE

Campionato italiano Serie A 1° girone – recuperi Giorgione (TV) – Caccialanza (MI) 2-6 (35-54) Barellas/D’Alia/Piovesan (TV) – M. Luraghi/P. Luraghi/Savoretti (MI) 5-8 8-4 G. D’Alterio (TV) – Viscusi (MI) 1-8 2-8 Barellas/D’Alia (TV) – P. Luraghi/Savoretti (2° set Gusmeroli) (MI) 5-8 0-8 G. D’Alterio/Corò (TV) – Viscusi (2° set Passera)/Invernizzi (MI) 6-8 8-2 Vigasio Villafranca (VR) – Enrico Millo (SA) 4-4 (41-48)

Classifica girone 1 Caccialanza* 15, Nova Inox Teramo* 12, Enrico Millo* 11, Vigasio Villafranca* 9, Accessori Moda Napoli* 7, Capitino e Giorgione Treviso* 6, Montesanto 1 *partite in meno