Regione Lombardia, Cattaneo: “Il sistema Savager risposta concreta al problema degli incendi di rifiuti”

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’audizione di Arpa Lombardia in VI Commissione Ambiente nel Consiglio regionale lombardo.

In particolare in merito all’utilizzo della tecnologia di Sorveglianza avanzata gestione rifiuti (Savager) finanziata da Regione Lombardia e sviluppata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Lombardia) con l’obiettivo d’introdurre le tecnologie della “Geospatial intelligence” e dell’osservazione della terra da satellite, aereo e drone per il presidio ambientale del territorio.

ASSESSORE, MAPPATURA AREE A RISCHIO – “Savager – ha detto Cattaneo – rappresenta la riposta della Regione Lombardia al problema degli incendi di rifiuti, un problema che stava diventando molto serio. La Regione ha infatti finanziato il progetto con 1 milione e 250 mila euro provenienti dell’Ecotassa, e ciò ha consentito di attivare una modalità innovativa di sorveglianza territoriale, attraverso la mappatura delle aree a rischio”.

INCENDI DIMEZZATI, RISPOSTA CONCRETA – “È l’esempio – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente e Clima – di un progetto che funziona. La dimostrazione sono gli incendi, che si sono dimezzati. Abbiamo saputo dare una risposta concreta a un problema, senza fare dichiarazioni roboanti e polemiche, ma lavorando e mettendo in campo una soluzione tecnologica e innovativa”.

ATTIVA A PAVIA, LODI E BRESCIA – “Il progetto ha già permesso di attivare la sorveglianza – ha ricordato Cattaneo – nelle province di Pavia, Lodi e Brescia. Ora si procederà alla sua estensione graduale ad altre aree della regione”.

CONTRASTO ATTIVO CRIMINALITÀ AMBIENTALE – “Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – è un convinto promotore delle attività di contrasto alla criminalità nel settore ambiente. In questi anni abbiamo dimostrato di saper reagire con prontezza alle situazioni di emergenza. Ciò avvalendoci sicuramente di Savager, ma anche pianificando una regolare di azioni di prevenzione nella gestione illecita dei rifiuti, sempre con la collaborazione fondamentale delle Istituzioni e degli Enti del nostro territorio”.