Rescaldina, deserta la gara per il campo da calcio a 5 in erba sintetica in via Schuster

Gara deserta per il nuovo campo da calcio a 5 in erba sintetica al centro sportivo di via Schuster. L’amministrazione aveva avviato a gennaio un’indagine di mercato per l’affidamento dell’appalto tramite la quale erano arrivate 76 manifestazione di interesse: le ditte sorteggiate ed invitate alla procedura di gara erano poi state 10, ma nessuna ha presentato un’offerta, portando così ad un nulla di fatto.

Il nuovo impianto sportivo, per il quale Piazza Chiesa ha previsto un valore complessivo dell’appalto di 86mila euro, è atteso a Rescaldina ormai da tre anni, ovvero da quando l’A.C. Rescalda aveva “candidato” il progetto all’edizione 2017 del bilancio partecipativo, arrivando al primo posto grazie al consenso popolare. Il campo non aveva però mai visto la luce: la proposta era stata ammessa dietro l’impegno della società di cofinanziare il progetto sostenendo i costi ulteriori ai 40mila euro stanziati dal comune, ma mentre in base ai preventivi in mano alla società gli extra ammontavano a poche migliaia di euro, per l’amministrazione il progetto prevedeva un costo complessivo di 100mila euro, riducibili a 70mila euro eliminando alcune opere accessorie.

Già allora l’amministrazione aveva manifestato l’intenzione di procedere comunque alla realizzazione del campo, ma solo a dicembre dello scorso anno la giunta ha approvato il progetto esecutivo. Nonostante l’iter burocratico sia stato avviato, però, vista la mancanza di offerte il paese dovrà aspettare ancora prima di avere a disposizione il nuovo impianto, che in questi anni a più riprese è finito al centro del dibattito politico cittadino.