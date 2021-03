Ridurre l’orario della Didattica a distanza per gli alunni più piccoli

Mentre i bambini appendono disegni ai cancelli della primaria Morandi per chiedere che vengano al più presto riaperte le scuole, i genitori delle classi 1A e 1C scrivono alla preside dell’Istituto comprensivo Varese 5, Maria Rosa Rossi, per chiedere di ridurre l’orario della Didattica a distanza (Dad) che attualmente è dalle 8.30 alle 13, anche per gli alunni più piccoli.

“Stiamo semplicemente applicando l’organizzazione del Piano didattico che ci siamo dati a settembre e che prevedeva di mantenere l’orario invariato per periodi brevi di Dad, con la possibilità di rimodulare l’orario al prolungarsi dell’attività a distanza”, risponde la Preside. Eventualità questa che si è verificata con la decisione di estendere la Zona rossa a tutta la Lombardia a partire da lunedì 15 marzo.

Da lunedì prossimo quindi anche alla primaria Morandi l’orario della didattica a distanza sarà ridotto. In particolare per i bambini delle classi prime “cui saranno offerti 15 moduli da 50 minuti di lezione per ogni settimana, con diverse attività e lavori in sincrono e asincroni – spiega la preside – Valorizziamo sempre il contributo, l’attenzione e la collaborazione dei genitori, fondamentale soprattutto in questo momento. In questa settimana abbiamo riconsegnato 130 credenziali per l’accesso alla Dad ad altrettanti alunni che le avevano smarrite e forniamo anche l’assistenza tecnica a chi ne ha bisogno per la giusta configurazione della G-suite utilizzata per la didattica a distanza”.

Di seguito uno stralcio della lettera scritta dai genitori, che testimonia, al di là del monte ore della Dad le difficoltà dei piccoli alunni e quelle di chi li segue a casa durante la Didattica a distanza.