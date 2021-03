Riqualificazione del centro di Luino, Pellicini dice sì

«Non posso che condividere e apprezzare la decisione dell’amministrazione Bianchi di portare avanti il progetto di riqualificazione del centro cittadino, redatto dall’architetto Paolo Poloni, e da noi presentato in un’assemblea pubblica nel 2019.

Abbiamo sempre detto che, dopo la riqualificazione del lungolago, si doveva procedere con un intervento di sistemazione generale delle Vie centrali. Ne eravamo così convinti che nel programma elettorale delle elezioni dello scorso settembre scrivevamo: “Va portata avanti con determinazione la riqualificazione delle principali vie del centro cittadino” sulla base del progetto già presentato

dal Comune alla cittadinanza nel corso del 2019, da considerarsi come l’avvio del procedimento», lo fa sapere Andrea Pellicini, ex sindaco di Luino e ora consigliere comunale di minoranza.

Si tratta di un’idea che mette al centro il cittadino – pedone, creando spazi ampi e percorsi ciclo-pedonali in mezzo al verde e ad alberature. L’immagine delle vie XV Agosto e Vittorio Veneto, ad esempio, sarà profondamente riqualificata. Da strade in cui dominano solo asfalto e automobili, senza un filo d’erba, si passerà a vie eleganti con grandi marciapiedi e alberi dove sarà bello poter passeggiare e visitare i negozi.

«Queste strade oggi anonime diventeranno il “salotto” della città e le tantissime persone che camminano sul lungolago saranno invogliate a farvi visita, con conseguente beneficio per i nostri commercianti ed esercenti», scrive Pellicini.

La possibilità di percorrere queste vie in macchina non sarà eliminata, ma verrà invertito l’odine delle priorità: prima i pedoni, le famiglie e i loro bambini, poi le automobili, che comunque potranno contare su spazi di sosta per le commissioni.

Ripetiamo: il progetto è già avviato ed è stato presentato dall’amministrazione comunale nel corso di un’assemblea pubblica

nella sala del consiglio comunale. Si tratta solo di finanziarlo nel bilancio comunale ad iniziare dall’anno 2021 per realizzarlo nell’arco di tre anni.

«La scelta della nuova giunta si pone quindi in continuità con l’azione delle mie amministrazioni. Come detto, non posso che esserne lieto. Ritengo che ciò costituisca, al contempo, dimostrazione della bontà della nostra programmazione e della sensibilità del Sindaco e della giunta rispetto ad un progetto di grande livello, in grado di trasformare positivamente l’immagine del centro cittadino», conclude Pellicini.