Robur, la prima fase termina con un nuovo KO

Si chiude senza particolari sorrisi la prima fase di campionato – in Serie B – della Robur et Fides Varese: il ko patito domenica sera a Pavia (62-50) mette al terz’ultimo posto del sottogirone B2 la Coelsanus che a metà del cammino sembrava poter insediarsi nella prima metà del gruppo. E invece termina con un record di 5 vinte e 9 perse questo tratto di stagione, appena due lunghezze meglio di Piadena e Fiorenzuola.

Al PalaTreves, la squadra di Saibene torna a pagare antiche difficoltà offensive: appena 50 i punti segnati ai danni dei padroni di casa della Riso Scotti, troppo pochi per pensare di vincere una partita nella quale i gialloblu hanno lavorato bene in difesa pagando però lo scotto a un terzo periodo chiuso con appena 4 punti a referto. (in alto: Nasello contro Gergati – foto Omnia Basket Pavia)

Addirittura il miglior marcatore – e unico in doppia cifra – è il nuovo arrivato Alessandro Corno, autore di 13 punti pur con percentuali basse (4/13 dal campo). Con un Allegretti tenuto a quota 7 dagli avversari (senza neppure un tiro tentato dall’arco), la Robur non ha saputo trovare alternative tirando in modalità “digiuno quaresimale” con il 33% da 2 e il 22% da 3 punti.

Ora la Coelsanus ha qualche giorno in più di tempo per preparare la seconda fase del torneo nella quale dovrà affrontare (una volta ciascuna) le squadre del sottogirone B1: se la retrocessione diretta non dovrebbe essere un rischio (Palermo ha 5 punti, ma ha vinto l’ultima partita), l’obiettivo reale è quello di evitare la “giostra” dei playout, ma per riuscirci i varesini hanno bisogno di ritrovare l’attacco e di piazzare qualche colpo con le avversarie più quotate.