Samarate: “L’imbarazzante chiusura mentale della sinistra”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Luca Macchi, dopo la commissione cultura di Samarate cui ha preso parte da supplente:

Venerdì 5 marzo ho partecipato da supplente alla commissione cultura di Samarate e, ancora una volta, l’imbarazzante chiusura mentale di alcuni esponenti della sinistra samaratese ci ha fatto capire che o la cultura è una proposta di sinistra oppure va ostacolata o almeno messa in dubbio.

Abbiamo dedicato 80 minuti ad ascoltare menti, a mio avviso, chiuse che hanno criticato un accordo legittimo tra amministrazione e un gruppo culturale locale (un punto non all’ordine del giorno). Un accordo che apre le porte a chiunque di poter organizzare e offrire gratuitamente eventi culturali senza pagare la tassa del suolo pubblico o degli spazi comunali. Accordo che dura solo un anno e che prevede l’obbligo di condividere gli eventi con l’amministrazione: un accordo blindato per l’amministrazione. Apriti o cielo: che un gruppo di cittadini abbia proposto un accordo all’amministrazione, per poter aggiungere una goccia d’acqua al mare del lavoro svolto dalle associazioni samaratesi, ha dato fastidio agli “ intellettuali” di sinistra.

È imbarazzante la chiusura mentale di certe persone; è imbarazzante l’acredine che esprimono verso tutto ciò che non è da loro proposto o organizzato; è imbarazzante la voglia di cercare di creare sempre dubbi e ombre su tutto ciò che propongono gli altri. È l’innata certezza che la sinistra porta nel suo dna: la certezza di avere in tasca la verità assoluta, la certezza che solo la propria offerta culturale sia quella che vogliono i cittadini, verrebbe da riesumare il Guareschi, ma sarebbe un inutile scomodare.

La commissione è proseguita su argomenti ben più interessanti, con l’aggiornamento dell’amministrazione sulle scelte che sta compiendo nei confronti del prossimo utilizzo della villa Montevecchio. Forza Italia ha chiesto di tornare a considerare la Villa, la casa della cultura, così come era al tempo del sindaco Venco.

Non dimentichiamoci che la villa è diventata “ fondazione” (fortunatamente in verità non lo è mai diventata) solo per necessità politiche dell’allora maggioranza di sinistra, che al fine di non spaccarsi si inventò un nuovo ruolo di prestigio per un suo esponente politico ( non c’erano più posti per assessori). Quella scelta costò alla cittadinanza, lo spostamento della biblioteca e la cessione della villa. Oggi il ritorno della Villa in capo all’amministrazione ci costerà 90.000 euro (anche qui un ringraziamento alla sinistra va fatto).